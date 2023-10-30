Сожитель рассказал о "проблемах с головой" у матери младенца, которого нашли избитым в Москве
Сожитель москвички, арестованной за избиение 8-месячного сына, отрицает вину
Сожитель Марины Исхаковой, которую арестовали за избиение собственного 8-месячного сына, готов усыновить малыша и уверяет, что никогда его не бил. С мужчиной пообщался SHOT.
Сожитель Марины Исхаковой заявил, что не бил ребёнка своей сожительницы. Видео © t.me / SHOT
По словам Алексея Кузнецова, он познакомился с подозреваемой всего лишь два месяца назад. В день трагедии женщина якобы пришла пьяная и упала на младенца, который спал вместе с отчимом на полу. Мужчина рассказал, что они с тёщей до утра обрабатывали раны на теле мальчика, состояние которого только ухудшалось. Тогда было решено вызвать скорую.
"У неё не в порядке [с головой] конкретно. С ножами падает на маму, с ножами падает на меня, разбивает стёкла в кухне. Это ненормально, я считаю", — поделился сожитель Исхаковой.
Он добавил, что женщина постоянно кричала на малыша и даже грозилась выкинуть его из квартиры. Кузнецов также опроверг информацию о том, что был судим за кражу: его виновность якобы не была доказана.
Напомним, восьмимесячного младенца со множественными телесными повреждениями нашли в квартире на Нижегородской улице в Москве 28 октября. В тот же день по подозрению в побоях задержали его мать. Мальчик — её третий ребёнок, двух старших забрали соцработники и лишили женщину родительских прав. На причастность к избиению малыша проверяется и сожитель женщины. Суд арестовал подозреваемую на два месяца.
SHOT