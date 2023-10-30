Сожитель рассказал о "проблемах с головой" у матери младенца, которого нашли избитым в Москве

Сожитель Марины Исхаковой, которую арестовали за избиение собственного 8-месячного сына, готов усыновить малыша и уверяет, что никогда его не бил. С мужчиной пообщался SHOT.

Сожитель Марины Исхаковой заявил, что не бил ребёнка своей сожительницы. Видео © t.me / SHOT

По словам Алексея Кузнецова, он познакомился с подозреваемой всего лишь два месяца назад. В день трагедии женщина якобы пришла пьяная и упала на младенца, который спал вместе с отчимом на полу. Мужчина рассказал, что они с тёщей до утра обрабатывали раны на теле мальчика, состояние которого только ухудшалось. Тогда было решено вызвать скорую.

"У неё не в порядке [с головой] конкретно. С ножами падает на маму, с ножами падает на меня, разбивает стёкла в кухне. Это ненормально, я считаю", — поделился сожитель Исхаковой.