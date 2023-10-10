"Кишки вырезали": Обезумевшая от ревности пьяная мать пырнула ножом годовалого сына в Башкирии

В башкирском посёлке Приютово пьяная 22-летняя мать порезала полуторагодовалого ребёнка после того, как поссорилась с сожителем. Женщине предъявили обвинение по уголовной статье "Покушение на убийство малолетнего", её отправили в СИЗО.

В башкирском Приютове пьяная мать порезала полуторагодовалого сына. Видео © Telegram / 360tv

"Вечером 7 октября находящаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая на почве ссоры в связи ревностью к своему сожителю, который ушёл из дома со знакомым, и громким плачем их полуторагодовалого сына нанесла последнему не менее трёх ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь", — отметили в СУ СК РФ по региону.

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором малыш кричит лёжа на кровати, а в это время медики пытаются аккуратно взять ребёнка. Врачи в итоге спасли жизнь мальчика, его санавиацией доставили в больницу в Уфе. В ходе расследования правоохранители планируют оценить работу органов опеки в отношении родителей ребёнка.

"Кишки вырезали. Вы совсем уже? Возьми, на руках неси его", — говорит автор видео.