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10 октября, 10:32

"Кишки вырезали": Обезумевшая от ревности пьяная мать пырнула ножом годовалого сына в Башкирии

В башкирском Приютове пьяная 22-летняя мать порезала полуторагодовалого сына

В башкирском посёлке Приютово пьяная 22-летняя мать порезала полуторагодовалого ребёнка после того, как поссорилась с сожителем. Женщине предъявили обвинение по уголовной статье "Покушение на убийство малолетнего", её отправили в СИЗО.

В башкирском Приютове пьяная мать порезала полуторагодовалого сына. Видео © Telegram / 360tv

"Вечером 7 октября находящаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая на почве ссоры в связи ревностью к своему сожителю, который ушёл из дома со знакомым, и громким плачем их полуторагодовалого сына нанесла последнему не менее трёх ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь", — отметили в СУ СК РФ по региону.

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором малыш кричит лёжа на кровати, а в это время медики пытаются аккуратно взять ребёнка. Врачи в итоге спасли жизнь мальчика, его санавиацией доставили в больницу в Уфе. В ходе расследования правоохранители планируют оценить работу органов опеки в отношении родителей ребёнка.

"Кишки вырезали. Вы совсем уже? Возьми, на руках неси его", — говорит автор видео.

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Ранее Лайф писал, что избитую и брошенную четырёхлетнюю девочку из семьи маргиналов нашли в Петербурге. Её увезли в больницу, где диагностировали синяки на руках и ногах.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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