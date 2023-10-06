"Не убивала, а спасала": Отец изрезавшей подругу в Сибири школьницы оправдывает дочь

Отец 14-летней школьницы из Новосибирской области, которая заманила 13-летнюю подругу в лес и изрезала её там канцелярским ножом, отрицает вину своей дочери. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники.

Журналисты рассказали, что злоумышленницу 3 октября привезли в суд из изолятора временного содержания. По данным источника издания, на судебном заседании присутствовали родители подозреваемой. Отец девочки принялся защищать дочь и заявил, что она якобы спасала подругу, потому что та хотела изрезать себя ножом.

"Он утверждает, что она не убивала, а спасала подругу. Якобы та достала нож и собиралась себя порезать, а она её останавливала. Но что это за спасения такое? И почему она её бросила тогда в лесу?", — задаётся очевидными вопросами собеседник издания.

Что касается пострадавшей школьницы, то она до сих пор остаётся в реанимации. По словам родителей девочки, на ней "нет живого места".