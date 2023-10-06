"Не убивала, а спасала": Отец изрезавшей подругу в Сибири школьницы оправдывает дочь
Kp.ru: Отец изрезавшей подругу под Новосибирском школьницы оправдывает свою дочь
Слева — девочка, напавшая на подругу в Новосибирской области. Справа — пострадавшая школьница. Обложка © kp.ru
Отец 14-летней школьницы из Новосибирской области, которая заманила 13-летнюю подругу в лес и изрезала её там канцелярским ножом, отрицает вину своей дочери. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники.
Журналисты рассказали, что злоумышленницу 3 октября привезли в суд из изолятора временного содержания. По данным источника издания, на судебном заседании присутствовали родители подозреваемой. Отец девочки принялся защищать дочь и заявил, что она якобы спасала подругу, потому что та хотела изрезать себя ножом.
"Он утверждает, что она не убивала, а спасала подругу. Якобы та достала нож и собиралась себя порезать, а она её останавливала. Но что это за спасения такое? И почему она её бросила тогда в лесу?", — задаётся очевидными вопросами собеседник издания.
Что касается пострадавшей школьницы, то она до сих пор остаётся в реанимации. По словам родителей девочки, на ней "нет живого места".
"Мы ещё даже не видели дочку. Она лежит, как мумия, замотанная бинтами. Даже не знаем, сколько ножевых у неё, их настолько много, что не говорят", — призналась мама пострадавшей девочки.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Новосибирской области 14-летняя девочка изрезала 13-летнюю подругу канцелярским ножом в лесу. Она заманила её туда, позвав за грибами, а после напала. Пострадавшая самостоятельно позвонила в службу "112". В чём причина поступка и такой жестокости, выясняет следствие. Произошедшее квалифицировано как покушение на убийство. Нападавшую задержали, ей может грозить до шести лет колонии. Также известно, что злоумышленница подражала жутким персонажам из аниме, игр и трендов соцсетей. В настоящее время её отправили в психиатрическую клинику и проверяют на вменяемость.