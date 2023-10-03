"Истекала кровью, но описывала, что видит": Раскрыты подробности спасения школьницы, которую нашли изрезанной в лесу

Школьница, которую во время прогулки в лесу в Новосибирской области изрезала подруга, сама позвонила в экстренные службы. Как рассказал один из участников поиска подростка, пострадавшая постоянно была на связи и описывала спасателям, что видит вокруг себя.

"Девочка всё это время оставалась на связи. Двигаться она не могла, но была в сознании. Истекала кровью, но описывала то, что видит вокруг себя: как садится солнце, лес, шум дороги. В какой-то момент стало понятно, что находится она относительно недалеко от местной заправки", — приводит kp.ru слова неназванного собеседника.

Первым, кто нашёл пострадавшую, был участковый. Девочка лежала под деревом в луже крови, у неё были изрезаны руки, шея, голова, горло и лицо. Сразу после этого школьницу вынесли к дороге, где пытались остановить кровотечение, пока ждали приезда медиков. Сколько ранений девочке нанесла обидчица, до сих пор неизвестно, но спасатели называют настоящим чудом то, что она вообще осталась жива.