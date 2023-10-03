"Истекала кровью, но описывала, что видит": Раскрыты подробности спасения школьницы, которую нашли изрезанной в лесу
Kp.ru: Изрезанная под Новосибирском школьница помогла спасателям найти себя
Слева — девочка, напавшая на подругу в Новосибирской области. Справа — пострадавшая школьница. Обложка © kp.ru
Школьница, которую во время прогулки в лесу в Новосибирской области изрезала подруга, сама позвонила в экстренные службы. Как рассказал один из участников поиска подростка, пострадавшая постоянно была на связи и описывала спасателям, что видит вокруг себя.
"Девочка всё это время оставалась на связи. Двигаться она не могла, но была в сознании. Истекала кровью, но описывала то, что видит вокруг себя: как садится солнце, лес, шум дороги. В какой-то момент стало понятно, что находится она относительно недалеко от местной заправки", — приводит kp.ru слова неназванного собеседника.
Первым, кто нашёл пострадавшую, был участковый. Девочка лежала под деревом в луже крови, у неё были изрезаны руки, шея, голова, горло и лицо. Сразу после этого школьницу вынесли к дороге, где пытались остановить кровотечение, пока ждали приезда медиков. Сколько ранений девочке нанесла обидчица, до сих пор неизвестно, но спасатели называют настоящим чудом то, что она вообще осталась жива.
Как уже сообщал Лайф, в Новосибирской области 14-летняя девочка изрезала 13-летнюю подругу канцелярским ножом в лесу. Она заманила её туда, позвав за грибами. В чём причина поступка и такой жестокости, выясняет следствие. Произошедшее квалифицировано как покушение на убийство. Нападавшую задержали, ей может грозить до шести лет колонии.