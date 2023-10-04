Изрезавшая подругу под Новосибирском девочка подражала аниме-убийцам

Школьница, изрезавшая канцелярским ножом подругу в Новосибирской области, подражала жутким персонажам из аниме, игр и трендов соцсетей. Её отправили в психиатрическую клинику и проверяют на вменяемость. 14-летней девочке грозит до шести лет колонии за покушение на убийство.

Как сообщает kp.ru, во время жестокой расправы школьница кричала своей жертве фразу "Ты лучше меня!". Об этом смогла рассказать сама пострадавшая. Выяснилось, что напавшая на подругу школьница любит косплеить разных жутких персонажей, в том числе убийц из аниме. На её странице в соцсети опубликованы соответствующие фотографии.

Среди увлечений школьницы — кукла "Цирковая малышка" из игры FNAF, созданная серийным убийцей. Также на странице девочки заметили других негативных персонажей — девушку Джокера Харли Квин и леди Димитреску — вампира из компьютерной игры Resident Evil Village.