Изрезавшая подругу под Новосибирском девочка подражала аниме-убийцам
Школьница, изрезавшая канцелярским ножом подругу в Новосибирской области. Обложка © Kp.ru
Школьница, изрезавшая канцелярским ножом подругу в Новосибирской области, подражала жутким персонажам из аниме, игр и трендов соцсетей. Её отправили в психиатрическую клинику и проверяют на вменяемость. 14-летней девочке грозит до шести лет колонии за покушение на убийство.
Как сообщает kp.ru, во время жестокой расправы школьница кричала своей жертве фразу "Ты лучше меня!". Об этом смогла рассказать сама пострадавшая. Выяснилось, что напавшая на подругу школьница любит косплеить разных жутких персонажей, в том числе убийц из аниме. На её странице в соцсети опубликованы соответствующие фотографии.
Среди увлечений школьницы — кукла "Цирковая малышка" из игры FNAF, созданная серийным убийцей. Также на странице девочки заметили других негативных персонажей — девушку Джокера Харли Квин и леди Димитреску — вампира из компьютерной игры Resident Evil Village.
Обложка © five-nights-at-freddys.fandom.com
Пострадавшая сама позвонила в экстренные службы и сообщила, что ей нужна помощь. Раненую девочку нашёл участковый. Она лежала у дерева в луже крови. При этом невозможно было понять, сколько именно у неё ран. Полицейский на руках вынес школьницу из леса к дороге. Пока ждали скорую, спасатели пытались остановить кровотечение. Сейчас девочка находится в реанимации.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Новосибирской области 14-летняя девочка изрезала 13-летнюю подругу канцелярским ножом в лесу. Она заманила её туда, позвав за грибами, а после напала. Пострадавшая сумела убежать и самостоятельно позвонила в службу "112".