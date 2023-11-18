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18 ноября, 06:28

Женщина неделю плутала в чукотской тундре из-за утонувшего снегохода и чудом выжила

В тундре Чукотки нашли местную жительницу, пропавшую неделю назад

На Чукотке спасатели обнаружили потерявшуюся женщину, которая пробыла в тундре целую неделю. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Женщина была в составе группы из пяти человек, которая на двух снегоходах вышла из оленеводческой бригады "Заполярье" в село Нешкан. Однако до места назначения прибыло только одно транспортное средство: другой снегоход утонул, а три человека пропали. Спасатели приступили к их поискам, однако 16 ноября один из попавших в беду сам вышел к людям. Мужчина прибыл в Нешкан и рассказал, где находится вторая пропавшая.

"Женщину доставили в Нешкан с общим переохлаждением, ей оказана необходимая медицинская помощь", — сообщили власти, уточнив, что третий пропавший позже сам вернулся в село.

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Ранее Лайф рассказывал, что в районе перевала Дятлова пропала группа туристов из пяти человек. Жители города Берёзовское Свердловской области отправились на сплав, однако по какой-то причине задержались и не явились в назначенное время к месту сборов. Рассматриваются разные версии их загадочного исчезновения, в том числе обычное обмеление реки Вижай из-за резкого похолодания.

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Freepik

Николь Вербер
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