Двое охотников отправились пострелять на озеро Тунайча и пропали

Двое мужчин отправились на охоту в Сахалинской области и пропали. Спустя двое суток на их поиски выдвинулись спасатели, сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, любители пострелять 11 октября выехали на озеро Тунайча в Корсаковском районе и последний раз выходили на связь 12-го числа. Родственники пропавших, видимо, забили тревогу и обратились в полицию. Поэтому уже сегодня утром после запроса из местного ОМВД их начали искать спасатели.

"На озеро Тунайча Корсаковского района выдвинулась группа спасателей ПСО имени В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в составе трёх человек и двух единиц техники", — уточнили в министерстве.