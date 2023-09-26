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26 сентября, 00:10

МЧС РФ: Заблудившихся в тайге подростков нашли в семи километрах от дома

МЧС России сообщило об удачном завершении поисков пятерых подростков, которые заблудились в тайге Хакасии. Несовершеннолетние любители орехов ушли от дома на несколько километров, говорится в телеграм-канале ведомства.

"Юноши обнаружены в семи километрах от деревни Нижний Матур. Все в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь не требуется", добавили в министерстве.

Подростки не выходили на связь с родными после ухода в лес за орехами более 12 часов. В поиске мальчиков участвовало 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

МЧС РФ: Пятеро подростков пропали в Хакасии, отправившись за орехами в тайгу

МЧС РФ: Пятеро подростков пропали в Хакасии, отправившись за орехами в тайгу

Сборщики кедрового ореха не впервые оказываются в плену тайги, отправляясь в лес без должной подготовки. Такой случай ранее произошёл и в Туве, где спасателям пришлось искать пятерых потеряшек.

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t.me / МЧС по Республике Хакасия

Илья Пушкарев
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