МЧС РФ: Заблудившихся в тайге подростков нашли в семи километрах от дома
МЧС России сообщило об удачном завершении поисков пятерых подростков, которые заблудились в тайге Хакасии. Несовершеннолетние любители орехов ушли от дома на несколько километров, говорится в телеграм-канале ведомства.
"Юноши обнаружены в семи километрах от деревни Нижний Матур. Все в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь не требуется", — добавили в министерстве.
Подростки не выходили на связь с родными после ухода в лес за орехами более 12 часов. В поиске мальчиков участвовало 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники.
Сборщики кедрового ореха не впервые оказываются в плену тайги, отправляясь в лес без должной подготовки. Такой случай ранее произошёл и в Туве, где спасателям пришлось искать пятерых потеряшек.
t.me / МЧС по Республике Хакасия