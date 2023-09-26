МЧС РФ: Заблудившихся в тайге подростков нашли в семи километрах от дома

МЧС России сообщило об удачном завершении поисков пятерых подростков, которые заблудились в тайге Хакасии. Несовершеннолетние любители орехов ушли от дома на несколько километров, говорится в телеграм-канале ведомства.

"Юноши обнаружены в семи километрах от деревни Нижний Матур. Все в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь не требуется", — добавили в министерстве.

Подростки не выходили на связь с родными после ухода в лес за орехами более 12 часов. В поиске мальчиков участвовало 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники.