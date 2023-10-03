Камчатские спасатели ищут двух мужчин из перевернувшихся на реке Паужетке машин

Сотрудники МЧС ведут поиски двух мужчин, которые пытались пересечь бурную камчатскую реку Паужетку на легковых машинах. Течение опрокинуло транспортные средства, и с тех пор местонахождение автомобилистов неизвестно.

Неудачную попытку форсировать водную преграду смельчаки предприняли 2 октября. Кроме них в машинах находилось ещё пять человек, которым удалось выбраться на берег после происшествия. Искать пропавших спасатели планируют как с земли, так и с воздуха, применив вертолёт и беспилотник.