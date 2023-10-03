Камчатские спасатели ищут двух мужчин из перевернувшихся на реке Паужетке машин
Сотрудники МЧС ведут поиски двух мужчин, которые пытались пересечь бурную камчатскую реку Паужетку на легковых машинах. Течение опрокинуло транспортные средства, и с тех пор местонахождение автомобилистов неизвестно.
Неудачную попытку форсировать водную преграду смельчаки предприняли 2 октября. Кроме них в машинах находилось ещё пять человек, которым удалось выбраться на берег после происшествия. Искать пропавших спасатели планируют как с земли, так и с воздуха, применив вертолёт и беспилотник.
"Двое мужчин потерялись в Усть-Большерецком районе во время переправы через водоём на автомобилях. На их поиски вылетел вертолёт с шестью сотрудниками поисково-спасательного отряда", — сообщили в МЧС РФ.
Камчатским спасателям нередко приходится вызволять из лап стихии неопытных туристов. Похожий случай произошёл в середине сентября с группой путешественников, которая не вернулась после восхождения на вулкан Толбачик.
t.me / МЧС России