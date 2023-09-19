На Камчатке найдена пропавшая группа туристов

На Камчатке найдена группа пропавших туристов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба МЧС России.

В медицинской помощи путешественники не нуждаются. Сейчас их доставляют на высокопроходимой технике в Козыревск. Что с ними произошло, не уточняется.