Регион

Уведомления отключены

19 сентября, 01:12

На Камчатке найдена пропавшая группа туристов

На Камчатке найдена группа пропавших туристов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба МЧС России.

В медицинской помощи путешественники не нуждаются. Сейчас их доставляют на высокопроходимой технике в Козыревск. Что с ними произошло, не уточняется.

Архангельские спасатели ищут потерявшегося в тайге 13-летнего школьника

Архангельские спасатели ищут потерявшегося в тайге 13-летнего школьника

Напомним, группа из шести туристов перестала выходить на связь после восхождения по популярному маршруту в районе камчатского вулкана Толбачик. Участники похода выдвинулись со стоянки "Копыто" 14 сентября. На следующей остановке, "Клешня", группу ждал знакомый, который и забил тревогу, когда туристы не появились в назначенный день.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров