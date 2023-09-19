На Камчатке найдена пропавшая группа туристов
На Камчатке найдена группа пропавших туристов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба МЧС России.
В медицинской помощи путешественники не нуждаются. Сейчас их доставляют на высокопроходимой технике в Козыревск. Что с ними произошло, не уточняется.
Напомним, группа из шести туристов перестала выходить на связь после восхождения по популярному маршруту в районе камчатского вулкана Толбачик. Участники похода выдвинулись со стоянки "Копыто" 14 сентября. На следующей остановке, "Клешня", группу ждал знакомый, который и забил тревогу, когда туристы не появились в назначенный день.
Обложка ©