Шесть туристов пошли покорять камчатский вулкан и не вернулись

Группа из шести туристов перестала выходить на связь после восхождения по популярному маршруту в районе камчатского вулкана Толбачик. На поиски путешественников были отправлены спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, участники похода выдвинулись со стоянки "Копыто" 14 сентября. На следующей остановке, "Клешня", группу ждал знакомый, который и забил тревогу, когда туристы не появились в назначенный день.

"К месту поисков уже следуют специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. В готовности вертолёт Ми-8", — сообщили Лайфу в министерстве.

Спасатели отправляются на поиски пропавших туристов на Камчатке. Видео © ГУ МЧС России по Камчатскому краю