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18 сентября, 22:23

Шесть туристов пошли покорять камчатский вулкан и не вернулись

Камчатские спасатели ищут пропавшую на вулкане группу туристов

<p>Спасатели отправляются на поиски пропавших туристов на Камчатке. Обложка © <a href="https://t.me/mchskam41/1592" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Камчатскому краю</a></p>

Спасатели отправляются на поиски пропавших туристов на Камчатке. Обложка © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Группа из шести туристов перестала выходить на связь после восхождения по популярному маршруту в районе камчатского вулкана Толбачик. На поиски путешественников были отправлены спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, участники похода выдвинулись со стоянки "Копыто" 14 сентября. На следующей остановке, "Клешня", группу ждал знакомый, который и забил тревогу, когда туристы не появились в назначенный день.

"К месту поисков уже следуют специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. В готовности вертолёт Ми-8", — сообщили Лайфу в министерстве.

Спасатели отправляются на поиски пропавших туристов на Камчатке. Видео © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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Схожая история произошла на том же туристическом маршруте в конце августа. Два пожилых туриста не появились на "Клешне" и вынудили спасателей начать поиски. Обессиленных мужчин нашли и эвакуировали вертолётом.

Илья Пушкарев
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