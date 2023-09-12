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12 сентября, 18:47

Иностранец разбился насмерть при восхождении на Эльбрус

МЧС: Турист из Белоруссии погиб при восхождении на Эльбрус

<p>Поисковые работы после гибели туриста на Эльбрусе. Обложка ©️ T.me / <a href="https://t.me/mchskbr/2872" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Кабардино-Балкарии</a></p>

Поисковые работы после гибели туриста на Эльбрусе. Обложка ©️ T.me / МЧС Кабардино-Балкарии

Белорусский турист скончался в результате попытки покорить Эльбрус в составе незарегистрированной группы из девяти человек. "Дикий" альпинист сорвался с высоты 5400 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии в телеграм-канале сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По данным министерства, сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного 12 сентября в 13:15. К месту трагедии были направлены спасатели из высокогорного поискового отряда и три единицы техники. Обнаружить тело альпиниста удалось лишь вечером.

"В 20:00 спасатели эвакуировали тело погибшего туриста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. На поисковые работы выдвигались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе девяти человек и три единицы техники", — отметили в ведомстве.

Группа белорусов застряла на Эльбрусе и была вынуждена вызвать спасателей

Группа белорусов застряла на Эльбрусе и была вынуждена вызвать спасателей

Похожий инцидент произошёл 27 августа с туристом из Краснодарского края. Он сорвался с Эльбруса, достигнув высоты 5000 метров. Тело погибшего пришлось эвакуировать спасателям-высокогорникам.

Илья Пушкарев
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