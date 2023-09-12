Иностранец разбился насмерть при восхождении на Эльбрус

Белорусский турист скончался в результате попытки покорить Эльбрус в составе незарегистрированной группы из девяти человек. "Дикий" альпинист сорвался с высоты 5400 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии в телеграм-канале сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По данным министерства, сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного 12 сентября в 13:15. К месту трагедии были направлены спасатели из высокогорного поискового отряда и три единицы техники. Обнаружить тело альпиниста удалось лишь вечером.

"В 20:00 спасатели эвакуировали тело погибшего туриста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. На поисковые работы выдвигались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе девяти человек и три единицы техники", — отметили в ведомстве.