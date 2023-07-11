Группа белорусов застряла на Эльбрусе и была вынуждена вызвать спасателей

Пять граждан Белоруссии запросили помощи спасателей, "застряв" на высоте 5,3 тыс. метров над уровнем моря на Эльбрусе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 20:25 мск 11.07.2023 поступило сообщение о том, что незарегистрированная иностранная туристическая группа из Республики Беларусь в составе пяти человек при спуске с горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. метров попросила о помощи. Двум участникам группы стало плохо", — указано в сообщении.

Как рассказал ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России, на поиски туристов выдвинулись восемь сотрудников ЭВПСО, которые спустили затерявшихся путешественников. Сейчас они находятся на канатной дороге.