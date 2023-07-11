Группа белорусов застряла на Эльбрусе и была вынуждена вызвать спасателей
ГУ МЧС: На Эльбрусе пятеро граждан Белоруссии запросили помощь спасателей
Пять граждан Белоруссии запросили помощи спасателей, "застряв" на высоте 5,3 тыс. метров над уровнем моря на Эльбрусе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"В 20:25 мск 11.07.2023 поступило сообщение о том, что незарегистрированная иностранная туристическая группа из Республики Беларусь в составе пяти человек при спуске с горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. метров попросила о помощи. Двум участникам группы стало плохо", — указано в сообщении.
Как рассказал ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России, на поиски туристов выдвинулись восемь сотрудников ЭВПСО, которые спустили затерявшихся путешественников. Сейчас они находятся на канатной дороге.
Ранее спасатели нашли троих туристов, которые сорвались со склона горы на перевале Комлагат в Северной Осетии, состояние альпинистов оценивается как удовлетворительное.
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