"Все целы и здоровы!": Опубликовано видео с потерявшимися в Пермском крае туристами

"В районе посёлка Безгодово спасатели ведомства провели с участниками сплава разъяснительную беседу о необходимости регистрироваться в МЧС России перед походом. 22 человека прибыли на конечный пункт, четыре катамарана, пострадавших и погибших нет", — отметили в ведомстве.

Спасатели убедились, что у тургруппы есть запас воды и питания и снаряжение. Сейчас река Усьва обмелела, поэтому дальнейший сплав невозможен. Туристы разбили лагерь и остались на ночлег. Завтра за ними приедут родственники и отвезут по домам в Пермь и Лысьву. Сами же туристы говорят, что всё было нормально, а дети, которых среди путешественников 11, счастливые и довольные. Случившееся один из них назвал форс-мажором, отметив, что такое может произойти в любой момент.