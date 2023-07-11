"Все целы и здоровы!": Опубликовано видео с потерявшимися в Пермском крае туристами
Спасатели МЧС встретили четыре катамарана с потерявшимися под Пермью туристами
Спасатели МЧС России встретили четыре катамарана с потерявшейся во время сплава по реке в Пермском крае группой туристов с детьми. Ведомство опубликовало соответствующее видео в телеграм-канале.
Спасатели МЧС встретили четыре катамарана с потерявшимися под Пермью туристами. Видео © Telegram / МЧС России
"В районе посёлка Безгодово спасатели ведомства провели с участниками сплава разъяснительную беседу о необходимости регистрироваться в МЧС России перед походом. 22 человека прибыли на конечный пункт, четыре катамарана, пострадавших и погибших нет", — отметили в ведомстве.
Спасатели убедились, что у тургруппы есть запас воды и питания и снаряжение. Сейчас река Усьва обмелела, поэтому дальнейший сплав невозможен. Туристы разбили лагерь и остались на ночлег. Завтра за ними приедут родственники и отвезут по домам в Пермь и Лысьву. Сами же туристы говорят, что всё было нормально, а дети, которых среди путешественников 11, счастливые и довольные. Случившееся один из них назвал форс-мажором, отметив, что такое может произойти в любой момент.
Лайф напоминает, что 9 июля туристы должны были прибыть в посёлок Средняя Усьва и выйти на связь, но не сделали этого. Испуганные родственники обратились в экстренные службы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предположил, что туристы могли сесть на мель. При этом участники тургруппы даже не подозревали, что их разыскивают.
Telegram / МЧС России