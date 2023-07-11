Пермский губернатор поручил усилить поиски пропавшей тургруппы с 11 детьми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предположил, что пропавшая на реке Усьве группа туристов из 22 человек с 11 детьми могла сесть на мель. Он выразил надежду на то, что их найдут живыми и невредимыми.

"Поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками", — написал глава региона в "Телеграме".

Махонин верит, что всё обойдётся. По его словам, в пользу этого говорит то, что Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно.