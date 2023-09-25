В Авачинском заливе на Камчатке уже три дня ищут двух пропавших молодых людей

На Камчатке в акватории Авачинского залива пропали два вилючинца, поиски продолжаются уже три дня. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Известно, что одному из молодых людей скоро должно исполниться 18, другому около 22 лет. Они вышли 17 сентября на маломерном судне из бухты Спасения в бухту Большая Саранная, однако перестали выходить на связь и в конечной точке не появились, их сотовые телефоны недоступны. В службу "112" сигнал поступил 22 сентября, специалисты сразу приступили к поискам. Было обследовано 20 километров береговой линии в районе возможного происшествия и с помощью БПЛА осмотрено два километра прибрежной полосы.

В выходные сотрудники Государственной инспекции маломерных судов изучили прибрежную полосу вокруг острова Старичкова и береговые линии от бухты Саранной до бухты Спасения и мыса Опасного — в общей сложности более 50 километров. Следов пропавших не обнаружено. Поиски продолжаются.