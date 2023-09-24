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24 сентября, 17:03

Пропавшего режиссёра БДТ нашли мёртвым в лесу, его опознали по велосипеду

Тело мужчины найдено в Ленобласти, это может быть режиссёр БДТ Никаноров

<p>Александр Никаноров. Обложка © <a href="https://sun1-54.userapi.com/impf/c840137/v840137114/1f604/AVgEwkHM9bs.jpg?size=719x960&quality=96&sign=f9c73bc9e178d89cc2f47a82ac53f9e9&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Александр Никаноров</a></p>

Александр Никаноров. Обложка © VK / Александр Никаноров

Пропавшего 21 сентября режиссёра Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова, предварительно, обнаружили мёртвым в посёлке Токсово Всеволожского района региона. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Место обнаружения тела в Токсово (слева), Александр Никаноров справа. Фото © "Mash на Мойке"

Место обнаружения тела в Токсово (слева), Александр Никаноров справа. Фото © "Mash на Мойке"

Маршрут драматурга на велосипеде удалось отследить до частных коттеджей по улице Лесовода Морозова. Это было последнее место, где он попал в объектив камер наблюдения. Сегодня тело мёртвого мужчины нашёл грибник в лесу в районе Токсова и сообщил правоохранителям. Детали одежды соответствуют поисковой ориентировке на Никанорова — рядом найден велосипед. Теперь его должны опознать родные.

Пропавший в Смоленске 21-летний парень найден мёртвым

Пропавший в Смоленске 21-летний парень найден мёртвым

Напомним, режиссёр пропал 21 сентября. Телефон мужчина с собой не взял. Заявление в полицию об исчезновении режиссёра от родственников не поступало — тревогу забили коллеги и друзья. А сегодня стало известно, что подруга Никанорова обратилась в полицию и рассказала, что в его квартире нашла предсмертную записку с просьбой не винить никого в своей гибели.

Юрий Лысенко
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