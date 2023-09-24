Пропавшего режиссёра БДТ нашли мёртвым в лесу, его опознали по велосипеду
Тело мужчины найдено в Ленобласти, это может быть режиссёр БДТ Никаноров
Александр Никаноров. Обложка © VK / Александр Никаноров
Пропавшего 21 сентября режиссёра Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова, предварительно, обнаружили мёртвым в посёлке Токсово Всеволожского района региона. Об этом пишет "Mash на Мойке".
Место обнаружения тела в Токсово (слева), Александр Никаноров справа. Фото © "Mash на Мойке"
Маршрут драматурга на велосипеде удалось отследить до частных коттеджей по улице Лесовода Морозова. Это было последнее место, где он попал в объектив камер наблюдения. Сегодня тело мёртвого мужчины нашёл грибник в лесу в районе Токсова и сообщил правоохранителям. Детали одежды соответствуют поисковой ориентировке на Никанорова — рядом найден велосипед. Теперь его должны опознать родные.
Напомним, режиссёр пропал 21 сентября. Телефон мужчина с собой не взял. Заявление в полицию об исчезновении режиссёра от родственников не поступало — тревогу забили коллеги и друзья. А сегодня стало известно, что подруга Никанорова обратилась в полицию и рассказала, что в его квартире нашла предсмертную записку с просьбой не винить никого в своей гибели.