Пропавшего режиссёра БДТ нашли мёртвым в лесу, его опознали по велосипеду

Маршрут драматурга на велосипеде удалось отследить до частных коттеджей по улице Лесовода Морозова. Это было последнее место, где он попал в объектив камер наблюдения. Сегодня тело мёртвого мужчины нашёл грибник в лесу в районе Токсова и сообщил правоохранителям. Детали одежды соответствуют поисковой ориентировке на Никанорова — рядом найден велосипед. Теперь его должны опознать родные.