В квартире пропавшего после 40-летия режиссёра БДТ нашли предсмертную записку

Режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, который пропал три дня назад в районе деревни Токсово Ленинградской области, мог оставить записку с причиной своего исчезновения. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

В "Лиза алерт" проверяют информацию об Александре Никанорове. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Питер

Подруга Никанорова обратилась в полицию и рассказала, что в его квартире нашла предсмертную записку с просьбой не винить никого в своей гибели. Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт", ранее распространивший ориентировку на Никанорова, сейчас объявил о том, что поиски временно не ведутся — идёт проверка информации. Однако в самом театре по-прежнему ждут новостей о сотруднике.

"Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден", — говорится в тексте заявления.