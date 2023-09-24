В квартире пропавшего после 40-летия режиссёра БДТ нашли предсмертную записку
Знакомая исчезнувшего режиссёра Никанорова рассказала о его предсмертной записке
Пропавший режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Питер
Режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, который пропал три дня назад в районе деревни Токсово Ленинградской области, мог оставить записку с причиной своего исчезновения. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
В "Лиза алерт" проверяют информацию об Александре Никанорове. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Питер
Подруга Никанорова обратилась в полицию и рассказала, что в его квартире нашла предсмертную записку с просьбой не винить никого в своей гибели. Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт", ранее распространивший ориентировку на Никанорова, сейчас объявил о том, что поиски временно не ведутся — идёт проверка информации. Однако в самом театре по-прежнему ждут новостей о сотруднике.
"Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден", — говорится в тексте заявления.
Как писал Лайф, в Санкт-Петербурге бесследно исчез режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров. Последний раз его видели 21 сентября. Режиссёр отправился на велопрогулку, не взяв с собой телефон. Около недели назад он отметил 40-летие.