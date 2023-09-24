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24 сентября, 15:58

В квартире пропавшего после 40-летия режиссёра БДТ нашли предсмертную записку

Знакомая исчезнувшего режиссёра Никанорова рассказала о его предсмертной записке

<p>Пропавший режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/lizaalert_piter" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "Лиза алерт" Питер</a></p>

Пропавший режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Питер

Режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, который пропал три дня назад в районе деревни Токсово Ленинградской области, мог оставить записку с причиной своего исчезновения. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

В "Лиза алерт" проверяют информацию об Александре Никанорове. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Питер

В "Лиза алерт" проверяют информацию об Александре Никанорове. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Питер

Подруга Никанорова обратилась в полицию и рассказала, что в его квартире нашла предсмертную записку с просьбой не винить никого в своей гибели. Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт", ранее распространивший ориентировку на Никанорова, сейчас объявил о том, что поиски временно не ведутся — идёт проверка информации. Однако в самом театре по-прежнему ждут новостей о сотруднике.

"Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден", говорится в тексте заявления.

Пропавший в Смоленске 21-летний парень найден мёртвым

Пропавший в Смоленске 21-летний парень найден мёртвым

Как писал Лайф, в Санкт-Петербурге бесследно исчез режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров. Последний раз его видели 21 сентября. Режиссёр отправился на велопрогулку, не взяв с собой телефон. Около недели назад он отметил 40-летие.

Татьяна Миссуми
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