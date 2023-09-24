Пропавший в Смоленске 21-летний парень найден мёртвым

В Смоленске обнаружен мёртвым 21-летний молодой человек, поиски которого велись два дня. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "Сальвар".

Вячеслав Левенков. Фото © VK / ПСО "Сальвар" Смоленск

"Левенков Вячеслав Иванович (2002 года рождения). С 22 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно. Найден. Погиб", — говорится в тексте без уточнения деталей его обнаружения.