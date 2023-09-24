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24 сентября, 13:25

Пропавший в Смоленске 21-летний парень найден мёртвым

<p>Вячеслав Левенков. Фото © VK / <a href="https://vk.com/pso_salvare?w=wall-29141239_26541" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПСО "Сальвар" Смоленск</a></p>

Вячеслав Левенков. Фото © VK / ПСО "Сальвар" Смоленск

В Смоленске обнаружен мёртвым 21-летний молодой человек, поиски которого велись два дня. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "Сальвар".

Вячеслав Левенков. Фото © VK / ПСО "Сальвар" Смоленск

Вячеслав Левенков. Фото © VK / ПСО "Сальвар" Смоленск

"Левенков Вячеслав Иванович (2002 года рождения). С 22 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно. Найден. Погиб", — говорится в тексте без уточнения деталей его обнаружения.

Тела известного психиатра и его сына-инвалида нашли в квартире на Урале

Тела известного психиатра и его сына-инвалида нашли в квартире на Урале

Ранее сообщалось, что в Охинском районе Сахалинской области женщина ушла в лес за ягодами и заблудилась. Она успела позвонить дочери и сказать, что не знает, где находится. После двухдневных поисков её нашли мёртвой.

Татьяна Миссуми
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