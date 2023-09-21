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21 сентября, 10:12

Тела известного психиатра и его сына-инвалида нашли в квартире на Урале

В Берёзовском найдены тела известного психиатра Макроцкого и его сына-инвалида

Известный психиатр Николай Макроцкий и его сын-инвалид найдены мёртвыми в квартире в городе Берёзовском Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей региональных управлений МВД и СК РФ.

"Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Берёзовского от старшего сына главы семьи", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что следов применения холодного и огнестрельного оружия обнаружено не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Николай Макроцкий был известным в Свердловской области психиатром. Он работал в Берёзовской центральной городской больнице. Пациенты отзывались о докторе как о грамотном специалисте, а на приём к нему приезжали в том числе жители областного центра.

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Ранее Лайф писал, что житель Амурской области сжёг в печи новорождённого сына и привёз в морг труп жены в одеяле. Соседи признались, что семья была благополучной и произошедшее стало для них настоящим шоком.

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Никита Никонов
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