Тела известного психиатра и его сына-инвалида нашли в квартире на Урале

Известный психиатр Николай Макроцкий и его сын-инвалид найдены мёртвыми в квартире в городе Берёзовском Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей региональных управлений МВД и СК РФ.

"Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Берёзовского от старшего сына главы семьи", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что следов применения холодного и огнестрельного оружия обнаружено не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Николай Макроцкий был известным в Свердловской области психиатром. Он работал в Берёзовской центральной городской больнице. Пациенты отзывались о докторе как о грамотном специалисте, а на приём к нему приезжали в том числе жители областного центра.