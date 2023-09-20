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20 сентября, 13:11

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в Москве

Обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы арестовали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

Обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в Москве арестовали. Видео © LIFE

"37-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве женщины на западе Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Как уже рассказывал Лайф, на днях житель Москвы во время прогулки с собакой обнаружил тело женщины. Убитой оказалась 51-летняя начальница отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора. На теле были найдены удушения и переломы костей. Убийца — 37-летний Рустам Батырбеков, ранее судимый за изнасилование, его быстро нашли и задержали. В ходе допроса он признал вину и заявил, что не был знаком с жертвой, она просто проходила мимо и сильно его "выбесила".

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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