Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в Москве
Обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы арестовали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.
Обвиняемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора в Москве арестовали. Видео © LIFE
"37-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве женщины на западе Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как уже рассказывал Лайф, на днях житель Москвы во время прогулки с собакой обнаружил тело женщины. Убитой оказалась 51-летняя начальница отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора. На теле были найдены удушения и переломы костей. Убийца — 37-летний Рустам Батырбеков, ранее судимый за изнасилование, его быстро нашли и задержали. В ходе допроса он признал вину и заявил, что не был знаком с жертвой, она просто проходила мимо и сильно его "выбесила".
LIFE