Тело чиновницы Роспотребнадзора обнаружили у жилого дома в Москве
Место убийства чиновницы Роспотребнадзора. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы. По данным Mash, погибшая — сотрудница Роспотребнадзора.
Место убийства чиновницы Роспотребнадзора на улице Молдавской в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы
Место убийства чиновницы Роспотребнадзора на улице Молдавской в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы
По данным прокуратуры, тело убитой на улице Молдавской случайно обнаружил прохожий, гулявший с собакой. Погибшей оказалась 51-летняя Наталья, на теле которой были обнаружены следы удушения и переломы костей. Предположительно, она скончалась от сильного удара по голове.
Наталья работала начальником отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по городу Москве. По словам консьержа, она жила одна и была очень замкнутой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее тело 29-летней учительницы иностранных языков нашли в квартире в центре Москвы. По одной из версий, она могла покончить с собой из-за обвинений в эскорте: незадолго до трагедии в Сети начали распространяться ссылки на сайт с эскортницами, где были выложены её фото.