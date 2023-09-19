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19 сентября, 07:20

Тело чиновницы Роспотребнадзора обнаружили у жилого дома в Москве

<p>Место убийства чиновницы Роспотребнадзора. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2850?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы </a></p>

Место убийства чиновницы Роспотребнадзора. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы. По данным Mash, погибшая — сотрудница Роспотребнадзора.

Место убийства чиновницы Роспотребнадзора на улице Молдавской в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Место убийства чиновницы Роспотребнадзора на улице Молдавской в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Место убийства чиновницы Роспотребнадзора на улице Молдавской в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Место убийства чиновницы Роспотребнадзора на улице Молдавской в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

По данным прокуратуры, тело убитой на улице Молдавской случайно обнаружил прохожий, гулявший с собакой. Погибшей оказалась 51-летняя Наталья, на теле которой были обнаружены следы удушения и переломы костей. Предположительно, она скончалась от сильного удара по голове.

Наталья работала начальником отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по городу Москве. По словам консьержа, она жила одна и была очень замкнутой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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Ударили по голове и задушили: Стали известны подробности убийства 27-летней девушки в Ленобласти

Ранее тело 29-летней учительницы иностранных языков нашли в квартире в центре Москвы. По одной из версий, она могла покончить с собой из-за обвинений в эскорте: незадолго до трагедии в Сети начали распространяться ссылки на сайт с эскортницами, где были выложены её фото.

Николь Вербер
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