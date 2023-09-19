Тело чиновницы Роспотребнадзора обнаружили у жилого дома в Москве

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на западе Москвы. По данным Mash, погибшая — сотрудница Роспотребнадзора.

Место убийства чиновницы Роспотребнадзора на улице Молдавской в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Место убийства чиновницы Роспотребнадзора на улице Молдавской в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

По данным прокуратуры, тело убитой на улице Молдавской случайно обнаружил прохожий, гулявший с собакой. Погибшей оказалась 51-летняя Наталья, на теле которой были обнаружены следы удушения и переломы костей. Предположительно, она скончалась от сильного удара по голове.

Наталья работала начальником отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по городу Москве. По словам консьержа, она жила одна и была очень замкнутой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".