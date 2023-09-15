Тело обвинённой в эскорте учительницы нашли в квартире в центре Москвы
SHOT: Молодую учительницу нашли мёртвой в Москве после обвинений в эскорте
Учительница, которая, предположительно, свела счёты с жизнью в Москве © Telegram / SHOT
В Пресненском районе Москвы обнаружили тело 29-летней учительницы иностранных языков. По данным SHOT, девушка свела счёты с жизнью.
Как пишет телеграм-канал, тело обнаружил брат погибшей. Накануне он приехал к сестре в гости и не смог попасть в квартиру. В результате дверь вскрыли спасатели и обнаружили девушку мёртвой. Следов борьбы и насильственной смерти зафиксировано не было.
Погибшая преподавала детям английский, у неё было много индивидуальных учеников. Но недавно в соцсетях стали появляться ссылки на сайт с эскортницами, где были выложены её фото. Девушка лишилась работы, всех учеников, подверглась жёсткой травле в соцсетях и получила кучу угроз.
Друзья и родственники учительницы уверяют, что все обвинения в эскорте — чьё-то спланированное очернение репутации. Полиция начала проверку.
Ранее в Подмосковье бабушка нашла тело 15-летней внучки, которая приехала к ней в гости. Это произошло после праздничной линейки 1 сентября.