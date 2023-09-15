Тело обвинённой в эскорте учительницы нашли в квартире в центре Москвы

В Пресненском районе Москвы обнаружили тело 29-летней учительницы иностранных языков. По данным SHOT, девушка свела счёты с жизнью.

Как пишет телеграм-канал, тело обнаружил брат погибшей. Накануне он приехал к сестре в гости и не смог попасть в квартиру. В результате дверь вскрыли спасатели и обнаружили девушку мёртвой. Следов борьбы и насильственной смерти зафиксировано не было.

Погибшая преподавала детям английский, у неё было много индивидуальных учеников. Но недавно в соцсетях стали появляться ссылки на сайт с эскортницами, где были выложены её фото. Девушка лишилась работы, всех учеников, подверглась жёсткой травле в соцсетях и получила кучу угроз.

Друзья и родственники учительницы уверяют, что все обвинения в эскорте — чьё-то спланированное очернение репутации. Полиция начала проверку.