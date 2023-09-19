СК показал видео допроса убийцы чиновницы Роспотребнадзора в Москве

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы. На нём — сопровождение мужчины под конвоем и то, как он подтверждает свою причастность к преступлению.

Следственный комитет показал допрос убийцы столичной чиновницы Роспотребнадзора. Видео © Telegram / "Следком"

"Знаете, за что вы задержаны?" — спросил сотрудник ведомства.

"Да, знаю... За убийство женщины", — ответил задержанный.

Мужчине уже предъявили обвинение, в ближайшее время будет решён вопрос о заключении его под стражу. Ведутся следственные действия.