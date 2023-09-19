СК показал видео допроса убийцы чиновницы Роспотребнадзора в Москве
Подозреваемого в убийстве чиновницы Роспотребнадзора в Москве доставили в СК
Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы. На нём — сопровождение мужчины под конвоем и то, как он подтверждает свою причастность к преступлению.
Следственный комитет показал допрос убийцы столичной чиновницы Роспотребнадзора. Видео © Telegram / "Следком"
"Знаете, за что вы задержаны?" — спросил сотрудник ведомства.
"Да, знаю... За убийство женщины", — ответил задержанный.
Мужчине уже предъявили обвинение, в ближайшее время будет решён вопрос о заключении его под стражу. Ведутся следственные действия.
Напомним, сегодня на западе Москвы нашли тело 51-летней начальницы отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по столице. У неё обнаружили следы удушения и переломы костей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Виновника оперативно задержали, им оказался 37-летний Рустам Батырбеков, ранее судимый за изнасилование. Он утверждает, что совершил страшный поступок из-за того, что жертва его "выбесила".
Telegram / "Следком"