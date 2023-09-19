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19 сентября, 09:02

СК показал видео допроса убийцы чиновницы Роспотребнадзора в Москве

Подозреваемого в убийстве чиновницы Роспотребнадзора в Москве доставили в СК

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы. На нём — сопровождение мужчины под конвоем и то, как он подтверждает свою причастность к преступлению.

Следственный комитет показал допрос убийцы столичной чиновницы Роспотребнадзора. Видео © Telegram / "Следком"

"Знаете, за что вы задержаны?" спросил сотрудник ведомства.

"Да, знаю... За убийство женщины", ответил задержанный.

Мужчине уже предъявили обвинение, в ближайшее время будет решён вопрос о заключении его под стражу. Ведутся следственные действия.

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Напомним, сегодня на западе Москвы нашли тело 51-летней начальницы отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по столице. У неё обнаружили следы удушения и переломы костей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Виновника оперативно задержали, им оказался 37-летний Рустам Батырбеков, ранее судимый за изнасилование. Он утверждает, что совершил страшный поступок из-за того, что жертва его "выбесила".

Обложка ©

Telegram / "Следком"

Матвей Константинов
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