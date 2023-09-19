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19 сентября, 07:40

Убийца чиновницы Роспотребнадзора в Москве заявил, что жертва его "выбесила"

Подозреваемого в убийстве чиновницы Роспотребнадзора в Москве задержали

<p>Задержание убийцы сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/2314" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК </a></p>

Задержание убийцы сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы. Обложка © t.me / Столичный СК

Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ <...> В кратчайшие сроки местонахождение фигуранта установлено", — говорится в сообщении ведомства.

Найденным в короткие сроки убийцей оказался 37-летний Рустам Батырбеков, он уже признал вину в ходе допроса. По данным SHOT, подозреваемый рассказал полицейским, что ранее не был знаком с жертвой: москвичка просто проходила мимо и настолько "выбесила" его, что он ударил её и задушил.

Подозреваемый в убийстве чиновницы Роспотребнадзора 37-летний Рустам Батырбеков. Фото © SHOT

Подозреваемый в убийстве чиновницы Роспотребнадзора 37-летний Рустам Батырбеков. Фото © SHOT

К слову, ранее мужчина уже был судим за изнасилование, теперь ему грозит новое наказание. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его аресте.

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Напомним, в понедельник, 19 сентября, на западе Москвы было обнаружено тело женщины — 51-летней начальницы отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора. При осмотре медики нашли следы удушения и переломы костей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Николь Вербер
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