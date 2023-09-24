Заблудившаяся в лесу жительница Сахалина найдена мёртвой после двух дней поисков

В Охинском районе Сахалинской области женщина ушла в лес за ягодами и заблудилась, после двухдневных поисков её нашли мёртвой. Об этом сообщает в телеграм-канале глава муниципалитета Евгений Михлик.

На Сахалине два дня искали заблудившуюся в лесу женщину. Фото © T.me / Евгений Михлик. Глава городского округа "Охинский"

22 сентября 64-летняя Галина Б. отправилась в одиночку в лес за брусникой. В тот же день вечером она позвонила дочери и сказала, что не может найти дорогу обратно и находится около двух речек. Близкие тут же подняли тревогу и обратились к спасателям. Женщину искали полицейские, сотрудники МЧС, волонтёры, также к поисковым работам привлекли вертолёт.

"Женщина заблудилась и, к сожалению, не смогла найти дорогу самостоятельно. Два дня мы вели поиски охинки. Конечно, отправляться в лес необходимо группой или иметь хотя бы начальные навыки ориентирования", — отметил Михлик.

В результате её нашли мёртвой в лесу. Точные причины смерти сможет установить экспертиза. Местные власти призвали жителей серьёзнее и внимательнее относиться к походам в лес.