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11 сентября, 08:56
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На Сахалине испугались видео с "пожирающим человека" медведем, но всё оказалось совершенно не так

В сахалинских мессенджерах пересылают видео с медведем, "пожирающим человека"

В сахалинских телеграм-каналах распространяют видео с медведем, якобы пожирающим человека. Кадры сопровождаются разговором мужчин, которые утверждают, что хищник кого-то убил, укусил или что-то отъел от человека.

Видео с медведем, якобы пожирающим человека на Сахалине. Видео © VK / "АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил"

"Сегодня на Подолях, сразу за Известковым, не доезжая Эльбана, медведь сожрал грибника одного. Один успел убежать, а второго сожрал. Тут и скорая, и менты. Ждут охотников, чтобы его застрелить. Медведь не подпускает — жрёт человека", — говорится в аудиозаписи, которая сопровождает видео.

Однако, как пишет astv.ru, всё оказалось совсем не так. На самом деле видео было снято в Хабаровском крае, а не на Сахалине. При этом медведь, а точнее, медведица, никого не ела, а охраняла тело погибшего медвежонка.

"На место выехали сотрудники полиции и охотоведы. Медведицу отогнали. Выяснилось, что она охраняла погибшего медвежонка. Его сбил автомобиль, и мать отволокла детёныша с проезжей части. Следов человека рядом с телом медвежонка не обнаружили", — рассказали в ГУ МВД по Хабаровскому краю.

В Башкирии смелый мужчина спас корову от медведя и попал на видео

В Башкирии смелый мужчина спас корову от медведя и попал на видео

Ранее Лайф писал, что в Приморье спасли медведя, бегавшего с бидоном на голове. Хищнику помогли освободиться от пластикового предмета, после чего он убежал в лес.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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