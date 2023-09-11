На Сахалине испугались видео с "пожирающим человека" медведем, но всё оказалось совершенно не так

В сахалинских телеграм-каналах распространяют видео с медведем, якобы пожирающим человека. Кадры сопровождаются разговором мужчин, которые утверждают, что хищник кого-то убил, укусил или что-то отъел от человека.

Видео с медведем, якобы пожирающим человека на Сахалине. Видео © VK / "АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил"

"Сегодня на Подолях, сразу за Известковым, не доезжая Эльбана, медведь сожрал грибника одного. Один успел убежать, а второго сожрал. Тут и скорая, и менты. Ждут охотников, чтобы его застрелить. Медведь не подпускает — жрёт человека", — говорится в аудиозаписи, которая сопровождает видео.

Однако, как пишет astv.ru, всё оказалось совсем не так. На самом деле видео было снято в Хабаровском крае, а не на Сахалине. При этом медведь, а точнее, медведица, никого не ела, а охраняла тело погибшего медвежонка.

"На место выехали сотрудники полиции и охотоведы. Медведицу отогнали. Выяснилось, что она охраняла погибшего медвежонка. Его сбил автомобиль, и мать отволокла детёныша с проезжей части. Следов человека рядом с телом медвежонка не обнаружили", — рассказали в ГУ МВД по Хабаровскому краю.