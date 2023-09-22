На Урале нашли тело студента, загадочно пропавшего шесть лет назад

В Свердловской области нашли тело студента Владислава Ушакова, который пропал в 2017 году. Официально полиция ещё не подтвердила личность, но портал "Открытый Лесной" со ссылкой на источник сообщает, что речь идёт именно об Ушакове. Косвенно это подтверждает "Лиза алерт". На странице регионального отделения поискового отряда появилась надпись "Найден. Погиб" на фотографии студента.

Тело нашёл грибник накануне в лесополосе на территории Нижнетуринского городского округа. Пропал Ушаков шесть лет назад. Рано утром 9 июня парень отправился в Технологический институт МИФИ в Лесном, но до учебного учреждения, согласно данным следствия, так и не добрался. При этом родные рассказали, что, уходя из дома, он по какой-то причине не взял документы. Стоит отметить, что Влад исчез за четыре дня до своего 22-летия.