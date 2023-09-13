В Вологодской области нашли мёртвым пропавшего парня с татуировкой на кадыке

Он ушёл из дома в воскресенье и больше на связь не выходил. Ориентировка волонтёрам поступила на следующий день: "Молодой человек ростом 186 сантиметров с заметной татуировкой на кадыке". Добровольцы опросили жителей, прочесали посёлок, берег реки и заброшенные строения. Утром 12-го числа совместно с полицией начали поиск в лесополосе рядом с населённым пунктом, где и обнаружили тело. Причины и время смерти сейчас устанавливают следователи регионального управления СКР.