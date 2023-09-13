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12 сентября, 23:30

В Вологодской области нашли мёртвым пропавшего парня с татуировкой на кадыке

В посёлке Лесково Вологодской области нашли погибшим 19-летнего юношу, пропавшего 10 сентября. Об этом информировал портал "Вологда-поиск".

Он ушёл из дома в воскресенье и больше на связь не выходил. Ориентировка волонтёрам поступила на следующий день: "Молодой человек ростом 186 сантиметров с заметной татуировкой на кадыке". Добровольцы опросили жителей, прочесали посёлок, берег реки и заброшенные строения. Утром 12-го числа совместно с полицией начали поиск в лесополосе рядом с населённым пунктом, где и обнаружили тело. Причины и время смерти сейчас устанавливают следователи регионального управления СКР.

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А ранее Лайф писал, что в Уфе нашли мёртвым девятиклассника. До этого школьник признавался, что боится сдавать экзамен, хотя впереди ещё целый учебный год. Сейчас полиция проводит проверку по факту его смерти.

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Лариса Сафронова
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