В Уфе нашли мёртвым девятиклассника

По данным телеграм-канала, ранее школьник признавался, что боится сдавать экзамен, хотя впереди ещё целый учебный год. Сейчас полиция проводит проверку по факту его смерти.

А ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирской области 29-летний мужчина случайно убил 14-летнего сына коллеги. Это произошло во время заготовки дров на зиму. Так, бензопилой он пилил сухостой, а мальчик складывал дрова в штабеля. Внезапно юный помощник зазевался, а садовод не уследил за ним — в результате на голову школьнику упал огромный сук. Подросток умер на месте до приезда врачей.