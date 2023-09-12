В Уфе нашли мёртвым девятиклассника
В Уфе девятиклассника нашли мёртвым. Как пишет SHOT, ранее школьник жаловался на страх перед экзаменом.
15-летний школьник жил с родителями и младшей сестрёнкой. Они обнаружили исчезновение мальчика, когда собирались ложиться спать. Тело подростка нашли у дома.
По данным телеграм-канала, ранее школьник признавался, что боится сдавать экзамен, хотя впереди ещё целый учебный год. Сейчас полиция проводит проверку по факту его смерти.
При нападении школьника в Ростовской области пострадали учительница, вахтёрша и дедушка одной из учениц
А ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирской области 29-летний мужчина случайно убил 14-летнего сына коллеги. Это произошло во время заготовки дров на зиму. Так, бензопилой он пилил сухостой, а мальчик складывал дрова в штабеля. Внезапно юный помощник зазевался, а садовод не уследил за ним — в результате на голову школьнику упал огромный сук. Подросток умер на месте до приезда врачей.
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