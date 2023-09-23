После велопрогулки бесследно пропал питерский режиссёр Александр Никаноров

В Санкт-Петербурге бесследно исчез режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров. Последний раз его видели 21 сентября. Информация о его поисках появилась на странице отряда "Лиза алерт".

Волонтёры сообщили, что местонахождение 40-летнего режиссёра неизвестно с 21 сентября. Перед пропажей он отправился на велопрогулку. Телефон с собой не взял.

Пропавший режиссёр Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Питер

Как сообщает портал 78.ru, ближайшие родственники Никанорова отреагировали на вопрос об исчезновении очень странно. Каждый из них утверждает, что видел мужчину пару дней назад, а о пропаже узнал из социальных сетей. Причём заявление в полицию об исчезновении режиссёра не поступало — тревогу забили коллеги и друзья.