20-летний футболист найден мёртвым в общежитии в Москве

Игрок любительской футбольной команды YoungBoyZ Матвей К. из Кирова обнаружен мёртвым в общежитии столичного ГУУ. Предварительная версия смерти молодого человека — отравление смертельной дозой алкоголя. Об этом сообщил Mash.

Труп 20-летнего студента нашли 18 сентября в его комнате после вечеринки. Вокруг тела были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя. Следствие не обнаружило признаков насильственной смерти.

Сосед погибшего рассказал, что, живя в Кирове, Матвей придерживался здорового образа жизни. Однако переезд в столицу всё изменил: молодой человек пристрастился к алкоголю и стал выпивать практически ежедневно.