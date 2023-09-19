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19 сентября, 16:31

20-летний футболист найден мёртвым в общежитии в Москве

Игрок кировского футбольного клуба YoungBoyZ найден мёртвым в общежитии в Москве

<p>Найденный мёртвым в общежитии ГУУ в Москве 20-летний Матвей. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/breakingmash/47947" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Найденный мёртвым в общежитии ГУУ в Москве 20-летний Матвей. Обложка © T.me / Mash

Игрок любительской футбольной команды YoungBoyZ Матвей К. из Кирова обнаружен мёртвым в общежитии столичного ГУУ. Предварительная версия смерти молодого человека — отравление смертельной дозой алкоголя. Об этом сообщил Mash.

Труп 20-летнего студента нашли 18 сентября в его комнате после вечеринки. Вокруг тела были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя. Следствие не обнаружило признаков насильственной смерти.

Сосед погибшего рассказал, что, живя в Кирове, Матвей придерживался здорового образа жизни. Однако переезд в столицу всё изменил: молодой человек пристрастился к алкоголю и стал выпивать практически ежедневно.

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Юрий Лысенко
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