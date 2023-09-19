20-летний футболист найден мёртвым в общежитии в Москве
Игрок кировского футбольного клуба YoungBoyZ найден мёртвым в общежитии в Москве
Найденный мёртвым в общежитии ГУУ в Москве 20-летний Матвей. Обложка © T.me / Mash
Игрок любительской футбольной команды YoungBoyZ Матвей К. из Кирова обнаружен мёртвым в общежитии столичного ГУУ. Предварительная версия смерти молодого человека — отравление смертельной дозой алкоголя. Об этом сообщил Mash.
Труп 20-летнего студента нашли 18 сентября в его комнате после вечеринки. Вокруг тела были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя. Следствие не обнаружило признаков насильственной смерти.
Сосед погибшего рассказал, что, живя в Кирове, Матвей придерживался здорового образа жизни. Однако переезд в столицу всё изменил: молодой человек пристрастился к алкоголю и стал выпивать практически ежедневно.
Ранее сегодня стало известно, что в городе Ирбите Свердловской области в квартире жилого дома обнаружили тело 36-летней женщины. Погибшая была на шестом месяце беременности.