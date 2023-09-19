Беременную женщину нашли мёртвой в собственной квартире в Ирбите

В городе Ирбите Свердловской области в квартире жилого дома обнаружили тело 36-летней женщины. Погибшая была на шестом месяце беременности.

"Труп свердловчанки был найден в квартире, где она проживала с сыновьями семи и десяти лет и мужем. В семье ожидалось пополнение через три месяца", — сообщает Kp.ru.

В СУ СК РФ по региону сообщили о начале следствия по делу. В пресс-службе ведомства рассказали Ura.ru, что тело женщины направят на экспертизу для определения точной причины смерти, а внешний осмотр не выявил телесных повреждений.