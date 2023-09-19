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19 сентября, 15:40

Беременную женщину нашли мёртвой в собственной квартире в Ирбите

<p>Жительница Ирбита, найденная мёртвой в собственной квартире. Обложка © <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/27557/4825604/?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kp.ru</a></p>

Жительница Ирбита, найденная мёртвой в собственной квартире. Обложка © Kp.ru

В городе Ирбите Свердловской области в квартире жилого дома обнаружили тело 36-летней женщины. Погибшая была на шестом месяце беременности.

"Труп свердловчанки был найден в квартире, где она проживала с сыновьями семи и десяти лет и мужем. В семье ожидалось пополнение через три месяца",  сообщает Kp.ru.

В СУ СК РФ по региону сообщили о начале следствия по делу. В пресс-службе ведомства рассказали Ura.ru, что тело женщины направят на экспертизу для определения точной причины смерти, а внешний осмотр не выявил телесных повреждений.

Глава пресс-службы ГУВД по области Валерий Горелых заявил, что прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что гибель женщины не имеет криминальной природы. Сейчас полицейские проводят опрос соседей и другие следственные мероприятия.

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А ранее в одной из квартир на Таганрогской улице в Москве было обнаружено тело задушенного десятимесячного ребёнка. На месте работают следователи. Одной из версий смерти младенца является гибель от рук собственной матери.

Юрий Лысенко
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