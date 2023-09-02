В США офицер полиции застрелил беременную темнокожую женщину

Правоохранители подошли к автомобилю 21-летней Такии Янг, стоящему на парковке, потому что в магазине заявили о её причастности к краже. На требование выйти из машины Янг не отреагировала и начала движение, хотя прямо перед автомобилем стоял один из полицейских. В итоге он выстрелил через лобовое стекло. Женщина скончалась в больнице. Её дочь, которая должна была родиться в ноябре, также не удалось спасти. У Янг осталось двое сыновей трёх и шести лет, сообщает телеканал.