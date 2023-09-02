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1 сентября, 22:55

В США офицер полиции застрелил беременную темнокожую женщину

В Огайо полицейский застрелил подозреваемую в краже беременную афроамериканку

В Вестервилле, штат Огайо, 24 августа полицейские застрелили беременную темнокожую женщину, подозреваемую в краже из магазина. Полиция опубликовала запись с нагрудной камеры полицейского, сообщает телеканал Fox News.

В США офицер полиции застрелил беременную темнокожую женщину. Видео © X / Informer

Правоохранители подошли к автомобилю 21-летней Такии Янг, стоящему на парковке, потому что в магазине заявили о её причастности к краже. На требование выйти из машины Янг не отреагировала и начала движение, хотя прямо перед автомобилем стоял один из полицейских. В итоге он выстрелил через лобовое стекло. Женщина скончалась в больнице. Её дочь, которая должна была родиться в ноябре, также не удалось спасти. У Янг осталось двое сыновей трёх и шести лет, сообщает телеканал.

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А ранее американец расстрелял посетителей торгового центра во Флориде. Жертвами стрельбы стали три человека, все они темнокожие.

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Кадр из видео X / Informer

Лариса Сафронова
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