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27 августа, 22:16

Байден считает необходимым покончить с "белым превосходством" в США

Байден призвал к искоренению расизма после убийства афроамериканцев во Флориде

Президент США Джо Байден на фоне очередного случая массовой стрельбы заявил о необходимости борьбы с идеей превосходства белой расы. Его слова опубликованы на сайте Белого дома.

"Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики, идущие в школу, живут в страхе быть застреленными из-за цвета своей кожи", — сказал американский лидер, подчеркнув, что проблему нельзя замалчивать, так как молчание будет соучастником преступления.

В Оклахоме неизвестный открыл стрельбу на матче по американскому футболу

В Оклахоме неизвестный открыл стрельбу на матче по американскому футболу

Напомним, 27 августа белый американец расстрелял посетителей ТЦ во Флориде. Жертвами злоумышленника стали три человека, все они темнокожие.

Обложка ©

flickr.com / The White House

Лариса Сафронова
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