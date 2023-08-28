Байден считает необходимым покончить с "белым превосходством" в США

Президент США Джо Байден на фоне очередного случая массовой стрельбы заявил о необходимости борьбы с идеей превосходства белой расы. Его слова опубликованы на сайте Белого дома.

"Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики, идущие в школу, живут в страхе быть застреленными из-за цвета своей кожи", — сказал американский лидер, подчеркнув, что проблему нельзя замалчивать, так как молчание будет соучастником преступления.