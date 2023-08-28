Байден считает необходимым покончить с "белым превосходством" в США
Байден призвал к искоренению расизма после убийства афроамериканцев во Флориде
Президент США Джо Байден на фоне очередного случая массовой стрельбы заявил о необходимости борьбы с идеей превосходства белой расы. Его слова опубликованы на сайте Белого дома.
"Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики, идущие в школу, живут в страхе быть застреленными из-за цвета своей кожи", — сказал американский лидер, подчеркнув, что проблему нельзя замалчивать, так как молчание будет соучастником преступления.
Напомним, 27 августа белый американец расстрелял посетителей ТЦ во Флориде. Жертвами злоумышленника стали три человека, все они темнокожие.
flickr.com / The White House