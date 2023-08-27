Американец расстрелял посетителей ТЦ во Флориде

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре американского города Джэксонвилл, штат Флорида. Открывший огонь мужчина, предположительно, ликвидирован, сообщило издание News4JAX со ссылкой на мэра города Донну Диган.

По данным очевидцев, инцидент произошёл в субботу днём. После стрельбы в ТЦ преступник забаррикадировался и начал вести огонь по автомобилям. Жертвами злоумышленника стали три человека.

Сейчас район оцеплен спецназом, который прочёсывает место преступления. Над торговым центром кружит полицейский вертолёт.