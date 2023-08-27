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26 августа, 23:23

Американец расстрелял посетителей ТЦ во Флориде

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре во Флориде

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре американского города Джэксонвилл, штат Флорида. Открывший огонь мужчина, предположительно, ликвидирован, сообщило издание News4JAX со ссылкой на мэра города Донну Диган.

По данным очевидцев, инцидент произошёл в субботу днём. После стрельбы в ТЦ преступник забаррикадировался и начал вести огонь по автомобилям. Жертвами злоумышленника стали три человека.

Сейчас район оцеплен спецназом, который прочёсывает место преступления. Над торговым центром кружит полицейский вертолёт.

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Также в минувшую субботу стрельба произошла на традиционном карнавале карибской культуры в Бостоне. Огнестрельные ранения в результате инцидента получили минимум семь человек.

Обложка ©

ТАСС / David Goodhue

Илья Пушкарев
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