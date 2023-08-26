В Оклахоме неизвестный открыл стрельбу на матче по американскому футболу
Неизвестный открыл огонь во время матча по американскому футболу в штате Оклахома. Инцидент произошёл вечером в пятницу по местному времени, пишет издание The Oklahoman.
Стрельба во время матча по американскому футболу в штате Оклахома. Видео © KOCO 5 News
Всё случилось в округе Чокто во время первого матча сезона между местной командой и их соперниками из Дель Сити. Когда до конца третьей четверти оставалось 3:56, а гости веи со счётом 34-25, прозвучало множество выстрелов. Игроки и официальные лица убежали с поля, в то время как болельщики легли на трибунах. Диктор также призвал всех лечь.
По предварительным данным, пострадали не менее трёх человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что два человека погибли, шесть были ранены при стрельбе в Новой Зеландии. У злоумышленника на ноге был браслет наблюдения.
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