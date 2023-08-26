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26 августа, 05:28

В Оклахоме неизвестный открыл стрельбу на матче по американскому футболу

Неизвестный открыл огонь во время матча по американскому футболу в штате Оклахома. Инцидент произошёл вечером в пятницу по местному времени, пишет издание The Oklahoman.

Стрельба во время матча по американскому футболу в штате Оклахома. Видео © KOCO 5 News

Всё случилось в округе Чокто во время первого матча сезона между местной командой и их соперниками из Дель Сити. Когда до конца третьей четверти оставалось 3:56, а гости веи со счётом 34-25, прозвучало множество выстрелов. Игроки и официальные лица убежали с поля, в то время как болельщики легли на трибунах. Диктор также призвал всех лечь.

По предварительным данным, пострадали не менее трёх человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Ранее Лайф писал, что два человека погибли, шесть были ранены при стрельбе в Новой Зеландии. У злоумышленника на ноге был браслет наблюдения.

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Никита Никонов
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