В Оклахоме неизвестный открыл стрельбу на матче по американскому футболу

Неизвестный открыл огонь во время матча по американскому футболу в штате Оклахома. Инцидент произошёл вечером в пятницу по местному времени, пишет издание The Oklahoman.

Всё случилось в округе Чокто во время первого матча сезона между местной командой и их соперниками из Дель Сити. Когда до конца третьей четверти оставалось 3:56, а гости веи со счётом 34-25, прозвучало множество выстрелов. Игроки и официальные лица убежали с поля, в то время как болельщики легли на трибунах. Диктор также призвал всех лечь.