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9 августа, 22:08

Агенты ФБР застрелили в штате Юта мужчину после его угроз Байдену

В городе Прово (штат Юта, США) в среду, 9 августа, агенты Федерального бюро расследований застрелили мужчину, нагрянув к нему домой с обыском из-за угроз в адрес президента страны Джо Байдена и представителей органов власти, сообщил местный телеканал KSL со ссылкой на источник.

В американской спецслужбе РИА "Новости" подтвердили гибель человека, сообщив, что изучают "агента, вовлечённого в стрельбу". Инцидент анализирует внутренняя инспекция бюро.

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Прокуратура Юты предоставила агентству документ от прокурора округа, из которого следует, что погибший Крейг Робертсон угрожал через Интернет президенту США, вице-премьеру Камале Харрис, генпрокурору Меррику Гарланду и другим чиновникам.

А ранее Байден пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста. Это произошло на встрече с игроками бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос".

Обложка ©

flickr.com / Emergency_Vehicles

Лариса Сафронова
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