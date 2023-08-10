Агенты ФБР застрелили в штате Юта мужчину после его угроз Байдену

В городе Прово (штат Юта, США) в среду, 9 августа, агенты Федерального бюро расследований застрелили мужчину, нагрянув к нему домой с обыском из-за угроз в адрес президента страны Джо Байдена и представителей органов власти, сообщил местный телеканал KSL со ссылкой на источник.

В американской спецслужбе РИА "Новости" подтвердили гибель человека, сообщив, что изучают "агента, вовлечённого в стрельбу". Инцидент анализирует внутренняя инспекция бюро.

Прокуратура Юты предоставила агентству документ от прокурора округа, из которого следует, что погибший Крейг Робертсон угрожал через Интернет президенту США, вице-премьеру Камале Харрис, генпрокурору Меррику Гарланду и другим чиновникам.