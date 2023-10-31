Пять туристов пропали во время сплава в районе перевала Дятлова

Группа туристов из пяти человек пропала на перевале Дятлова, пишет Ural Mash. Все они — мужчины из Берёзовского Свердловской области.

Как рассказал РИА "Новости" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, их поисками занимаются сотрудники полиции и МЧС. Туристы перестали выходить на связь во время сплава по реке Вижай.

"Была договорённость, что 30 октября в 10:00 они встретятся в посёлке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились", — пояснил Горелых.

Он добавил, что в состав группы входят 35-летний директор коммерческого предприятия из Берёзовского по фамилии Чурай и четыре логиста из того же населённого пункта: 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин. Горелых отметил, что дорога от посёлка Тахта осложнена необходимостью переправиться сразу через две реки — Яхтель и Тахтинка.

На данный момент правоохранители отрабатывают различные версии инцидента, в том числе обмеление реки Вижай из-за резкого похолодания и задержку по этой причине.