Перед исчезновением убегала от медведя: В Ленобласти нашли тело женщины спустя неделю после её пропажи

В Ленинградской области найдена мёртвой 65-летняя женщина, которая пропала неделю назад, предположительно, после встречи с медведем. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе. Тело пенсионерки обнаружили добровольцы организации "Лиза алерт".

В Ленинградской области поисковики обнаружили в лесу тело пропавшей женщины. Фото © Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

"Помощь в эвакуации оказывали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно и добровольцы транспортировали погибшую из леса и передали сотрудникам полиции", — сказано в сообщении службы в телеграм-канале.