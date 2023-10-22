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22 октября, 08:33

Перед исчезновением убегала от медведя: В Ленобласти нашли тело женщины спустя неделю после её пропажи

В Ленобласти нашли тело женщины, которая пропала в лесу после встречи с медведем

<p>Женщина, пропавшая в лесу Ленинградской области после встречи с медведем. Обложка © Поисковый отряд <a href="https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=120&t=72971&sid=5065be9cfd5976ed9dd237542742cc60" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Лиза алерт"</a></p>

Женщина, пропавшая в лесу Ленинградской области после встречи с медведем. Обложка © Поисковый отряд "Лиза алерт"

В Ленинградской области найдена мёртвой 65-летняя женщина, которая пропала неделю назад, предположительно, после встречи с медведем. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе. Тело пенсионерки обнаружили добровольцы организации "Лиза алерт".

В Ленинградской области поисковики обнаружили в лесу тело пропавшей женщины. Фото © Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области поисковики обнаружили в лесу тело пропавшей женщины. Фото © Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

"Помощь в эвакуации оказывали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно и добровольцы транспортировали погибшую из леса и передали сотрудникам полиции", — сказано в сообщении службы в телеграм-канале.

Бродившего по улицам Красноярска медведя сняли на видео

Бродившего по улицам Красноярска медведя сняли на видео

Напомним, 65-летняя Ирина Михайловна 14 октября ушла в лес за грибами в районе деревни Любочажье и заблудилась. Её искали семь дней. Перед потерей связи женщина по телефону сообщила своей знакомой о том, что повстречала медведя и была вынуждена убежать.

Илья Суриков
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