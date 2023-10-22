Перед исчезновением убегала от медведя: В Ленобласти нашли тело женщины спустя неделю после её пропажи
В Ленобласти нашли тело женщины, которая пропала в лесу после встречи с медведем
Женщина, пропавшая в лесу Ленинградской области после встречи с медведем. Обложка © Поисковый отряд "Лиза алерт"
В Ленинградской области найдена мёртвой 65-летняя женщина, которая пропала неделю назад, предположительно, после встречи с медведем. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе. Тело пенсионерки обнаружили добровольцы организации "Лиза алерт".
В Ленинградской области поисковики обнаружили в лесу тело пропавшей женщины. Фото © Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
"Помощь в эвакуации оказывали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно и добровольцы транспортировали погибшую из леса и передали сотрудникам полиции", — сказано в сообщении службы в телеграм-канале.
Напомним, 65-летняя Ирина Михайловна 14 октября ушла в лес за грибами в районе деревни Любочажье и заблудилась. Её искали семь дней. Перед потерей связи женщина по телефону сообщила своей знакомой о том, что повстречала медведя и была вынуждена убежать.