В Ленобласти женщина сообщила о бегстве от медведя и пропала

Жители и волонтёры Ленинградской области пятый день ведут поиски 65-летней пенсионерки, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. По данным портала "47news.ru", перед потерей связи женщина по телефону сообщила знакомой о том, что повстречала медведя и была вынуждена пуститься в бегство.

По грибы 65-летняя Ирина Михайловна отправилась в районе деревни Любочажье 14 октября. Именно там волонтёры из отрядов "Лиза алерт" и "Экстремум" исследуют местность. Помощь им оказывают все неравнодушные, включая членов местного клуба любителей внедорожной езды.

Родственники пенсионерки рассказали порталу, что пока поисковикам удалось найти лишь несколько следов, однако собаки не смогли учуять хозяйку ботинок. Ситуация осложняется труднопроходимой и обширной местностью, а также похолоданием. Следующая попытка отыскать грибника состоится 19 октября, в 10:00, в деревне Любочажье.