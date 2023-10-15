В Тюмени ищут подростка, который не вернулся с учёбы в пятницу, 13-го

В Тюмени ведутся поиски 14-летнего подростка Игоря Семёнова. Как сообщает портал 72.ru, мальчик ушёл из дома на учёбу в 34-й лицей в пятницу, 13 октября, но так и не вернулся.

По словам мамы Игоря, он был одет в чёрную куртку с большой белой надписью на спине, синие штаны. На нём также была серая шапка, шарф и кроссовки бело-красного цвета. К поискам школьника уже присоединились сотрудники правоохранительных органов. Тех, кто видел Игоря, журналисты просят позвонить в полицию 02 или 102 с мобильного.