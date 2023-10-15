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15 октября, 17:05

В Тюмени ищут подростка, который не вернулся с учёбы в пятницу, 13-го

В Тюмени ищут пропавшего в пятницу, 13 октября, 14-летнего подростка

<p>Пропавший Игорь Семёнов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/chptmn?ysclid=lnro5xukh8965147197&z=photo-143712105_457349946/album-143712105_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Тюмень</a></p>

Пропавший Игорь Семёнов. Обложка © VK / ЧП Тюмень

В Тюмени ведутся поиски 14-летнего подростка Игоря Семёнова. Как сообщает портал 72.ru, мальчик ушёл из дома на учёбу в 34-й лицей в пятницу, 13 октября, но так и не вернулся.

По словам мамы Игоря, он был одет в чёрную куртку с большой белой надписью на спине, синие штаны. На нём также была серая шапка, шарф и кроссовки бело-красного цвета. К поискам школьника уже присоединились сотрудники правоохранительных органов. Тех, кто видел Игоря, журналисты просят позвонить в полицию 02 или 102 с мобильного.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу. Родителей малышки, кстати, привлекли к административной ответственности, проводится проверка.

Завершены поиски пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика

Завершены поиски пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика

Наталья Исакова
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