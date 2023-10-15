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15 октября, 03:37

В Петербурге пропал театральный кот Станиславский с царапиной на носу и надорванным ухом

Петербургский театр ищет пропавшего кота Станиславского с царапиной на носу

<p>Потерявшийся кот по кличке Станиславский. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-20157245_5897" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр имени Которого Нельзя Называть</a></p>

Потерявшийся кот по кличке Станиславский. Обложка © VK / Театр имени Которого Нельзя Называть

"Театр имени Которого Нельзя Называть" обратился к своим зрителям и всем неравнодушным петербуржцам с просьбой посодействовать в поисках пропавшего кота по кличке Станиславский. Отличить хвостатого от сородичей можно по розовому ошейнику, царапине на носу и надорванному уху.

Тревогу сотрудники театра забили ещё 6 октября, однако поиски до сих пор не увенчались успехом. Хозяева кота не исключают, что кто-то из прохожих мог приютить питомца, который и так жил "счастливую кошачью жизнь". Излюбленными местами Станиславского для прогулок были сквер Низами и территория Первого медицинского университета имени Павлова.

Потерявшийся кот по кличке Станиславский. Фото © VK / Театр имени Которого Нельзя Называть

Потерявшийся кот по кличке Станиславский. Фото © VK / Театр имени Которого Нельзя Называть

"Мы обзвонили ветклиники и приюты, развесили объявления там и в зоомагазинах. Каждый день просматриваем объявления в Интернете о найденных рыжих котах. Мы очень ждём нашего любимого Станиславского. В театре без него совсем грустно. Очень скучаем и хотим вернуть его домой", — признались в "Театре имени Которого Нельзя Называть".

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А в Ярославле спасать пропавшего кота пришлось сотрудникам аварийных служб. Заплутавший питомец восемь дней провёл под плитами теплотрассы без еды и воды.

Илья Пушкарев
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