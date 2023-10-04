Восемь дней в подземелье: В Ярославле вскрыли теплотрассу для спасения застрявшего кота Васьки

Сотрудники аварийно-спасательных служб Ярославской области вскрыли теплотрассу, чтобы спасти кота, застрявшего под землёй на восемь дней. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

В Ярославле спасли кота под теплотрассой. Видео © t.me / МЧС Ярославской области

За помощью к спасателям обратилась жительница областного центра. Она рассказала, что её кот Васька забежал в подвал и исчез. Хозяева пытались его выманить, но тщетно. Оказавшись в незнакомой среде, животное забрело по трубам теплотрассы под землю, где провело восемь дней без еды и воды.

Спасатели выехали на место происшествия и вместе с работниками, обслуживающими тепловые сети, вырыли яму, чтобы достать кота. В какой-то момент питомец высунулся из-под плит, но потом сразу же забился под трубы от испуга.

"Как достать кота, который спрятался в 15 метрах от места раскопок? Чтобы выкурить хвостатого, специалисты вырыли ещё одну яму, перекрыли все выходы и… пустили воду из пожарного рукава! Не прошло и минуты, как Васька пулей выскочил из своего подземного укрытия и был пойман пожарным!" — сообщили в МЧС.