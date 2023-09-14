Журналист Денисов сдержал слово и спас кота после депортации из Молдавии

Кота руководителя новостного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова вызволили из запертой квартиры. Питомец остался один после принудительной депортации российского журналиста из Кишинёва. Об этом сообщил телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

По прибытии в Москву Денисов рассказал, что молдавские силовики не позволили ему сразу взять с собой личные вещи и кота. Руководитель информагентства пообещал освободить усатого узника "с вражеской территории". В этот же день животное оказалось на свободе.

"У меня кот там даже остался, один заперт в квартире, остался там заложником — узником совести!" — сказал Денисов после депортации.

Спасённый из запертой квартиры кот руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Видео © t.me / Sputnik Ближнее зарубежье