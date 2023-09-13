Руководителя "Sputnik Молдова" решили депортировать из Молдавии ближайшим рейсом

Власти Молдавии депортируют руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на самого журналиста.

По его словам, сотрудники миграционной службы внезапно завились к нему домой в Кишинёве и посадили в машину, которая направилась в аэропорт. Ему выписали постановление о депортации первым же рейсом. При этом Денисов заявил, что ему даже не дали собрать вещи и позаботиться о домашних питомцах.

"Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову", — уточнил журналист.

Он также добавил, что российский посол в Кишинёве уже в курсе случившегося.