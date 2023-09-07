Захарова разнесла "шпионскую сенсацию" о Посольстве России в Молдавии

Публикация в молдавском бюро "Радио Свобода"* о якобы шпионской деятельности Посольства России является дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об этом "расследовании", в котором журналисты рассказали о якобы связях сотрудников диппредставительства с ФСБ и военной разведкой.

"Цена подобных "шпионских расследований" хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов", — сказала она.

Дипломат отметила, что истинной целью таких публикаций является "подготовка почвы для новых недружественных действий" против России. Она напомнила, что в июле текущего года уже выпускалось подобное "расследование" про телевизионные антенны на крыше вышеназванного диппредставительства.

Захарова понадеялась, что у Кишинёва "хватит мудрости" не принимать на основании подобных фейков опрометчивых решений.