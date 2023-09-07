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7 сентября, 18:47

Захарова разнесла "шпионскую сенсацию" о Посольстве России в Молдавии

Захарова назвала фейком "расследование о шпионаже" Посольства России в Молдавии

Публикация в молдавском бюро "Радио Свобода"* о якобы шпионской деятельности Посольства России является дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об этом "расследовании", в котором журналисты рассказали о якобы связях сотрудников диппредставительства с ФСБ и военной разведкой.

"Цена подобных "шпионских расследований" хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов", сказала она.

Дипломат отметила, что истинной целью таких публикаций является "подготовка почвы для новых недружественных действий" против России. Она напомнила, что в июле текущего года уже выпускалось подобное "расследование" про телевизионные антенны на крыше вышеназванного диппредставительства.

Захарова понадеялась, что у Кишинёва "хватит мудрости" не принимать на основании подобных фейков опрометчивых решений.

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Тем временем Молдавия не желает платить по долгам за газ. Так, 16 июля Минэнерго страны сообщило о завершении аудита задолженности перед "Газпромом", по результатам которого были выявлены средства, необоснованно использованные "Молдовагазом". Был проверен процесс формирования долга за поставки в период с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. По оценкам российской стороны, Кишинёв должен за голубое топливо 709 миллионов долларов. Однако президент Майя Санду не согласна с этим, а власти и вовсе намерены судиться.

* Издание включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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