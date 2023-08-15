В Великобритании задержали трёх болгар за шпионаж в пользу России
В Великобритании задержаны трое граждан Болгарии, подозреваемые в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает BBC.
Британские спецслужбы считают, что 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова якобы работали на РФ. В настоящее время болгары остаются под стражей.
А накануне, 14 августа, спецслужбы Польши задержали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении "пропагандистских материалов". Мужчины арестованы. И это далеко не первый подобный случай в республике — там регулярно отчитываются о задержании якобы "российских шпионов".
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