Регион

Уведомления отключены

15 августа, 10:31

В Великобритании задержали трёх болгар за шпионаж в пользу России

В Великобритании задержаны трое граждан Болгарии, подозреваемые в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает BBC.

Британские спецслужбы считают, что 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова якобы работали на РФ. В настоящее время болгары остаются под стражей.

"Бегите, глупцы!": Россиян фразой Гэндальфа призвали уезжать из Польши из-за "охоты на шпионов"

"Бегите, глупцы!": Россиян фразой Гэндальфа призвали уезжать из Польши из-за "охоты на шпионов"

А накануне, 14 августа, спецслужбы Польши задержали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении "пропагандистских материалов". Мужчины арестованы. И это далеко не первый подобный случай в республике — там регулярно отчитываются о задержании якобы "российских шпионов".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Великобритания
  • Болгария

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров