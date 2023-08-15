В Великобритании задержали трёх болгар за шпионаж в пользу России

В Великобритании задержаны трое граждан Болгарии, подозреваемые в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает BBC.

Британские спецслужбы считают, что 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова якобы работали на РФ. В настоящее время болгары остаются под стражей.