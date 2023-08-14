Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

Агентство внутренней безопасности и полиция Польши задержали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении "пропагандистских материалов". Об этом сообщил министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский.

"Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы", — написал он в социальной сети X (бывший Twitter).