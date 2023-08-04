Двое моряков ВМС США задержаны за шпионаж в пользу Китая

В США задержаны двое военнослужащих ВМС по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

По информации ведомства, 26-летний старшина передавал представителям китайской разведки информацию, фото- и видеоматериалы, в частности планы американских военно-морских учений в Индо-Тихоокеанском регионе и чертежи радиолокационной системы. Вознаграждение Вэньхен Чжао составило около 15 тысяч долларов.

Заведено дело о сговоре и получении взятки должностным лицом. Максимальное наказание по каждому из пунктов — 20 лет тюремного заключения. По данным AP, второй 22-летний моряк подозревается в передаче Пекину секретной информации, касающейся вопросов национальной безопасности США. Пока не ясно, связаны ли подозреваемые между собой.