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3 августа, 22:13

Двое моряков ВМС США задержаны за шпионаж в пользу Китая

В США задержаны двое военнослужащих ВМС по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

По информации ведомства, 26-летний старшина передавал представителям китайской разведки информацию, фото- и видеоматериалы, в частности планы американских военно-морских учений в Индо-Тихоокеанском регионе и чертежи радиолокационной системы. Вознаграждение Вэньхен Чжао составило около 15 тысяч долларов.

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Заведено дело о сговоре и получении взятки должностным лицом. Максимальное наказание по каждому из пунктов — 20 лет тюремного заключения. По данным AP, второй 22-летний моряк подозревается в передаче Пекину секретной информации, касающейся вопросов национальной безопасности США. Пока не ясно, связаны ли подозреваемые между собой.

А ранее Лайф писал, что в отношении жителя ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины. Фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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